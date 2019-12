Tesser: “Milan? Apprezzo Pioli, non vedo una squadra messa male”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Pordenone Attilio Tesser, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’, ha parlato del Milan visto in campo contro l’Atalanta. A sorpresa, una disamina non completamente negativa: “Milan? Ha trovato l’Atalanta in un momento fantastico. Al di là della partita di domenica ho visto un Milan in crescita. Stefano Pioli è un collega che apprezzo tantissimo, si metterà d’accordo con la società per porre rimedio. Ma non vedo una squadra mal messa: ha sbagliato la partita contro l’Atalanta che sta facendo grandissime cose”. Intanto Giacomo Bonaventura ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘DAZN’, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android