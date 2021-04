SuperLega, Florentino Perez: “Ecco perché la realizzazione del torneo”

Florentino Perez ha appena dichiarato il motivo per il quale è stato deciso di dare vita ad una SuperLega Europea: le sue parole

Enrico Ianuario

Intervenuto in diretta ai microfoni de 'El Chiringuito TV', il presidente del Real Madrid, nonché uno degli ideatori della SuperLega, Florentino Perez, ha spiegato il motivo per il quale è nato il nuovo torneo europeo. "Siamo arrivati alla conclusione che facendo la SuperLega al posto della Champions League potremo alleviare le gravi perdite. Recentemente, anche la UEFA ha dichiarato che i club coinvolti nella SuperLega hanno un debito di 5.5 miliardi di euro. Parlando del Real Madrid, posso dire che abbiamo avuto una perdita di 800 milioni di euro. Considerata anche la pandemia da Coronavirus, non ci sono entrate in termini economici dagli stadi se non dalle televisioni. Dunque riguadagneremo le perdite proponendo partite con grandi club competitivi".

"Come si evolve la vita, come si evolvono le imprese, anche il calcio deve evolversi. Il calcio deve adattarsi ai tempi in cui stiamo vivendo. La pandemia ha accelerato questo processo perché siamo tutti rovinati. Il calcio sta perdendo interesse, quindi c'era qualcosa da fare. Facciamo la SuperLega per salvare il calcio. La SuperLega non è un torneo chiuso, chiunque può accedere. Ripeto, c'è bisogno di un cambiamento nel calcio. Anche negli anni '50 ci fu un cambiamento. Oggi, purtroppo, la Champions sta perdendo di interesse. Quindi cosa fare per rendere il calcio più attraente? Creare una competizione tra le squadre più forti. Tutti dicono che si tratti di un torneo tra ricchi, ma non è così. Stiamo facendo questo per salvare il calcio che si trova in un momento critico".

"Il Real Madrid, così come il Milan e il resto dei club partecipanti, ha tifosi da tutte le parti del mondo. Grazie a questi incontri, le partite verranno seguite in Cina, Singapore, ovunque si trovino tutti i fans. Oggi è questo quello che fa guadagnare una società di calcio. Non guadagneranno denaro solamente i partecipanti della SuperLega. Se arrivano dei fondi, e arrivano in 'cima alla piramide', tutti beneficeranno di questi introiti. Si compreranno calciatori, si farà tanta solidarietà, però se non si genera denaro non esisterà tutto ciò. Come già detto, tutti possono accedere al torneo. I 15 club 'prescelti', sono stati inseriti per dare valore alla competizione. I restanti cinque club che parteciperanno, accederanno al torneo per merito sportivo".

"I calciatori possono stare tranquilli, continueranno ad essere convocati dalle loro Nazionali. In ogni caso la UEFA non ha nulla da minacciare, bisogna parlare. Tutto potrà convivere con la SuperLega, quindi anche i campionati. La nuova Champions, però, non funzionerà. A parte che inizierà nel 2024: in quell'anno saremo già tutti morti. In ogni caso i campionati sono il pilastro di tutte le competizioni, è una bugia dire che non continueremo a giocare nei tornei nazionali.