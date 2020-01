Settore Giovanile Milan, il programma del weekend

ULTIME NEWS MILAN – (fonte: acmilan.com)

“All’orizzonte un nuovo weekend di impegni per il settore giovanile rossonero. La Primavera di Mister Giunti, reduce da 9 vittorie consecutive e con un margine di 9 punti sull’Hellas Verona secondo in classifica, ambisce a proseguire il suo ottimo momento ed è atteso dalla trasferta di Venezia. Triplo scontro con il Chievo Verona per U17 (in trasferta), U16 e U15, entrambe in casa al Vismara e entrambe con la possibilità di restare nelle zone altissime delle rispettive classifiche. Inizia ufficialmente il girone di ritorno per U14 e U13, così come per l’U15 Femminile. U18impegnati in trasferta a Bogliasco contro la Sampdoria.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SABATO 25 GENNAIO

PRIMAVERA: 3° giornata di ritorno, Venezia-Milan, ore 13.00 – CS Ballarin, Chioggia (VE)

U13: 1° giornata di ritorno, Pergolettese-Milan, ore 15.00 – CS Comunale di Bertonico (LO)

DOMENICA 26 GENNAIO

U18: 4° giornata di ritorno, Sampdoria-Milan, ore 15.00 – CS Riccardo Garrone, Bogliasco (GE)

U17: 3° giornata di ritorno, Chievo-Milan, ore 15.00 – Bottagiso Sport Center (VE)

U16: 3° giornata di ritorno, Milan-Chievo, ore 15.00 – CS Vismara

U15: 3° giornata di ritorno, Milan-Chievo, ore 11.00 – CS Vismara

U14: 1° giornata di ritorno, Renate-Milan, ore 9.30 – Comunale Riboldi, Renate (MB)

U17 FEMMINILE: 2° giornata di ritorno, Brescia CF-Milan, ore 15.00 – Comunale Simoni, Paratico (BS)

U15 FEMMINILE: 1° giornata di ritorno, Milan-Cologno, ore 10.30 – CS Vismara”.

Intanto ecco l’obiettivo del Milan per la gara contro il Brescia, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android