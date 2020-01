Sconcerti: “Milan, è cambiato il vento. Pioli ottimo gestore”

NEWS MILAN – Dalle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato così questa mattina il momento del Milan e la vittoria di ieri sull’Udinese: “Sta tornando il Milan. Pioli l’ha profondamente cambiato, sono fuori i giocatori di più qualità (Suso e Paquetà), si è alzato il ritmo ed è forse cambiato il vento. Un gol nel recupero qualche settimana fa non sarebbe stato segnato. Pioli non è un eroe ma un ottimo gestore di viaggi. Non dà mai il panico, affronta le situazioni senza travolgerle né farsi travolgere. La scelta di Rebic gli vale oggi una classifica che assomiglia all’Europa. Può arrivare sesto. Per qualcosa di più mi sembra manchi la struttura. È il Milan il confine tra il campionato dei primi e quello di tutti gli altri”.

