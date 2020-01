Sala: “In futuro possibile divieto di fumo allo stadio”

SAN SIRO – A margine dell’evento dedicato allo stato dell’arte della riqualificazione degli ex scali ferroviari, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato del tema del fumo all’interno degli stadi (come misura antismog). “Personalmente penso che si debba arrivare in un periodo non lunghissimo allo stadio smoking free, questa è la mia opinione. E’ chiaro che il tema del 2030 è una visione, ma quando parli di spazi aperti e mi fumi di fianco, se mi dà fastidio ho la libertà di spostarmi”, ha detto Sala.

"Se sono alla fermata, se sono allo stadio, non ho la libertà di spostarmi, quindi da questo punto di vista è una restituzione di diritti a coloro a cui il fumo come minimo dà fastidio, probabilmente fa anche male, e non hanno possibilità di evitarlo", ha specificato il sindaco di Milano.

