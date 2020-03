Saelemaekers sul coronavirus: “Soffro anch’io per l’Italia. Coraggio!”

NEWS MILAN – Lo scorso gennaio Alexis Saelemaekers è arrivato al Milan e si è subito ambientato bene. Purtroppo anche lui sta fronteggiando questa situazione nuova e inaspettata dell’emergenza coronavirus. Il calciatore, su Instagram, ha avuto belle parole nei confronti dell’Italia intera e dei numerosi contagiati.

Questo il messaggio di Saelemaekers: “Questa mattina mi sono svegliato e ho visto che il numero di decessi in Italia dovuti al Covid19 sono aumentati ancora… Quindi mi guardo e mi chiedo quando tutto questo finirà? Soffro per questo paese che mi ha accolto e spero dal più profondo del mio cuore che troveremo una soluzione a questo problema! Prego per tutte le persone che soffrono per colpa di questa malattia e auguro alle loro famiglie più coraggio possibile in questo momento”. Intanto sempre in serata è arrivato il primo contagiato tra i calciatori del Milan >>>

