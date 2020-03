Saelemaekers: “Mi mancano tutte le piccole cose che mi fanno amare il calcio”

NEWS MILAN – Messaggio nostalgico quello pubblicato su Instagram dal calciatore belga del Milan Alex Saelemaekers. “Tutte le piccole cose che mi fanno amare il calcio mi mancano”, ha scritto l’ex Anderlecht sui social. Il centrocampista, così come tutti i suoi compagni di squadra, continua a restare a casa in attesa di nuove disposizione da parte della Lega Calcio. Al momento il Milan dovrebbe tornare ufficialmente ad allenarsi il 23 marzo, ma la data verrà con ogni probabilità spostata la 4 aprile. Il Milan in estate dovrà fare i conti con tante scadenze di contratto in vista, tra cui anche il belga non certo del riscatto. Facciamo il punto sui possibili rinnovi!

