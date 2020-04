Romagnoli, messaggio ai medici: “Siete il nostro orgoglio” (FOTO)

NEWS MILAN – “Eroi in corsia”. Alessio Romagnoli riceve una foto di un medico con la tuta speciale e la scritta dietro con numero e cognome del capitano del Milan. Foto che il difensore rossonero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, ma pubblicando un bellissimo messaggio.

“Ieri ho ricevuto questa foto…e questo ragazzo mi scriveva “sei il mio idolo”! E io ti rispondo invece che l’idolo sei tu, anzi, siete tutti voi che state rischiando la vostra vita per salvare le nostre. Non c’è dono più grande. Sei e siete il nostro orgoglio e possiamo solo ringraziarvi: GRAZIE DI TUTTO”. Bravo Alessio Romagnoli, il minimo da fare in questa situazione. Intanto in tema coronavirus, arriva una bellissima notizia per le condizioni di salute di un ex Milan >>>