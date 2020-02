Rivoluzione Arabia Saudita: annunciato campionato femminile

ULTIME NEWS – L’Arabia Saudita annuncia la creazione di un campionato femminile. La notizia viene resa nota dalla BBC, anche se non è ancora stato ufficializzato l’anno preciso in cui inizierà la competizione per sole donne. Una rivoluzione che a prescindere da quando partirà, è già importante. Ricordiamo che in Arabia Saudita le donne hanno ottenuto il libero accesso negli stadi soltanto nel gennaio 2018, poco dopo la possibilità di guidare le automobili. Nel 2019 un decreto ha permesso alle donne saudite di viaggiare all’estero senza il permesso di un tutore maschio.

“Il lancio della lega rafforza la partecipazione delle donne agli sport a livello comunitario e genererà un maggiore riconoscimento per i risultati sportivi delle donne”, ha dichiarato la ‘Saudi Sports for All Federation’. Prosegue la lotta all’emancipazione delle donne, con il governo saudita che – seppur lentamente – sta facendo qualcosa di concreto.

Sempre riguardo al calcio femminile, ma quello italiano, le ragazze del Milan femminile per via del Coronavirus hanno dovuto saltare la sfida Champions con la Fiorentina. Ma oltre al campionato, salta anche la sfida di ritorno in Coppa Italia: continua a leggere >>>

