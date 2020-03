Riunione Lega Serie A finita: ecco di cosa si è parlato

NEWS MILAN – Riunione della Lega Serie A in conference call andata in scena nel corso del pomeriggio per decidere il futuro del calcio vista l’emergenza Coronavirus. Sono emerse indiscrezioni, riportate dai colleghi di Sky Sport 24.

“Dando per scontato il rinvio di EURO 2020, anche la Lega chiederà più tempo per chiudere l’attuale campionato. Poi sono stati varati 8 tavoli di lavoro, politici ed economici su tutti. Ma anche sugli stadi, perché il futuro passa da lì. Intervenuto anche Andrea Agnelli – racconta Alessandro Alciato telefonicamente a Sky Sport 24 – che ha detto che il problema è europeo, non solo italiano, è il momento per remare tutti dalla stessa parte”.

E domani sono attese importanti novità sul futuro delle competizioni UEFA: ecco cosa emerge da Nyon >>>

