Rebic-Rangnick, ancora insieme? Non avevano legato ai tempi del Lipsia

NEWS MILAN – L’attaccante del Milan Ante Rebic rimarrà certamente almeno per un altro anno in rossonero visto il suo prestito biennale con scadenza nel 2021 dall’Eintracht Francoforte. Nel caso in cui Ralf Rangick dovesse arrivare al Milan o come nuovo allenatore o come nuovo direttore tecnico i due si ritroverebbero a lavorare insieme dopo 5 anni e nell’unico precedente non andò benissimo.

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, Ante Rebic e Ralf Rangnick non legarono nella stagione 2014-15 passata insieme al Lipsia. In quell’anno il croato, in prestito dalla Fiorentina, totalizzò solo 11 presenze tra campionato (Serie B tedesca) e Coppa di Germania con 0 reti all’attivo, mentre Rangnick ai tempi era direttore sportivo.

