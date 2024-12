"Il Milan che vuole “continuare a fare la storia” (forse quella scritta da Yonghong Li, Fassone e Mirabelli) e che vuole “vincere trofei” è una squadra talmente allo sbando e talmente traviata da una dirigenza di incapaci e da un allenatore che ha completamente perso la trebisonda da diventare la barzelletta del momento. E però, anche se lo scandalo sportivo è enorme e sta avvenendo sotto gli occhi di tutti, non c’è uno straccio di giornalista televisivo che abbia il decoro e la dignità di porre a Ibrahimovic e a Fonseca, una volta per tutte, questa semplice domanda".

"Siamo alla presa in giro conclamata" — "“Scusate, ma il Milan sta andando bene o sta andando male? E nel caso la risposta sia, visto che siete ottavi: sta andando male, come spiegate quel che sta accadendo? E poichè in estate parlavate di un Milan che avrebbe dominato in Italia e in Europa, di chi è la colpa di questo totale fallimento? E chi si assumerà la responsabilità di un’eventuale, e al momento probabilissima, mancata qualificazione alla Champions League. Che costerà al club un danno economico di non meno di cento milioni e un danno sportivo e d’immagine incalcolabile?”".

"Ormai siamo alla presa in giro conclamata. E non mi meraviglierei se venerdì, giorno di Verona-Milan, qualche dirigente del Milan (scegliete voi chi tra Ibrahimovic, Furlani, Moncada o Scaroni) per non dire lo stesso Fonseca si presentasse ai microfoni di DAZN raccontando che l’ultimo turno è stato positivo. Perchè il Milan pareggiando col Genoa ha guadagnato un punto sulla Fiorentina sconfitta a Bologna w sulla Lazio sconfitta dall’Inter. Mantenendo nel mirino la Juventus fermata sul pari dal Venezia".

Milan, Ziliani: "Ibrahimovic bullo, Moncada insulso, Furlani ..." — "E sì, è vero, c’è stato il contrattempo del Bologna che ha superato il Milan al 7° posto che qualifica alla Conference; e però l’8° posto (che non qualifica a nulla) sembra al sicuro, l’Udinese ha perso col Napoli e resta a 3 punti di distanza. E insomma ci sono tutti i presupposti perchè il Milan - come dice Ibrahimovic - possa continuare a fare quel che sta facendo: la storia. Dei pisquani. Ritrovatisi un giorno a fare una cosa più grande di loro. Dirigere un club storico. Da autentici dilettanti allo sbaraglio. Senza senso della vergogna per quel che stanno combinando".

"Alzi la mano chi non ha trovato grottesca, domenica, la festa dei 125 anni del Milan. Un club carico di gloria che aveva Gullit, Rijkaard e Van Basten (per non parlare di Baresi e di altri ex campioni autentici) ospiti d’onore in tribuna. Invitati da una dirigenza di facce patibolari come quelle dei picciotti di Gerry Cardinale. Il bullo Ibrahimovic, l’imbelle Furlani, l’insulso Moncada, l’inespressivo Scaroni".

"Gli Schettino di RedBird fanno finta di niente" — "Davvero non sembra possibile che il club più blasonato d’Europa dopo il Real Madrid, il club che è stato un faro del calcio mondiale, il grande innovatore nell’era di Sacchi e Berlusconi, il club dei tanti Palloni d’Oro cominciati con Rivera e continuati con i fuoriclasse dell’era sacchiano-capelliana sia finito oggi nella cloaca in cui giorno dopo giorno. Partita dopo partita, fallimento dopo fallimento lo stiamo vedendo dibattersi. Lo schianto contro la punta dell’iceberg che manderà a picco il Titanic è sempre più vicino. Eppure gli Schettino di Red Bird fanno finta di niente. E quel che è più grave, l’orchestra dei media continua a suonare la sinfonia dei “Cardinale’s Boys”. Parole e musica di Zlatan Ibrahimovic, Paulo Fonseca, Giorgio Furlani, Paolo Scaroni, Geoffrey Moncada. Fin che la barca va, lasciala andare".