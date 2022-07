Wolfsberger-Milan 0-5: Diavolo trascinato da un super Rafael Leao

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli e del suo top player, Rafael Leao , all'indomani della larga vittoria, 5-0 , rimediata a Klagenfurt ( Austria ) contro il Wolfsberger . Ieri, infatti, la partita è stata soprattutto un suo show per 20'.

Tra il 25' e il 45' , infatti, Leao ha acceso una gara bruttina, con un Milan in controllo della palla e del gioco che, però, non riusciva a sfondare la retroguardia avversaria. In quei 20', Leao ha accelerato due tre volte da sinistra, lasciando sempre i difensori austriaci sul posto.

Un paio di volte ha tentato il passaggio, una volta si è messo in proprio. Quando, poi, proprio nel finale della prima frazione, Davide Calabria lo ha pescato con un lancio ad hoc, a Leao è venuta voglia di gol. Ha stoppato la sfera in mezzo metro, saltato il diretto marcatore e, successivamente, anche il portiere un dolce scavetto. Mentre la palla entra, Leao già sorride.

Il testa contro il Wolfsberger, per il Milan, non è stato ad elevato livello di difficoltà. La squadra, quarta nel campionato austriaco, non ha mai dato fastidio ai portieri rossoneri. Pioli, però, ha riportato a casa qualche certezza, smarritasi con il k.o. improvviso (2-3) contro lo ZTE in Ungheria.