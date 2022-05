Volata Scudetto, Milan-Inter è anche la sfida fra Tonali e Barella

Il rush finale per lo Scudetto tra Milan ed Inter, in una corsa avvincente, vedrà sfidarsi anche Sandro Tonali e Nicolò Barella

Matteo Mosconi

Lo aveva detto Stefano Pioli prima della gara contro la Fiorentina: "Cuore caldo e testa fredda". Saranno proprio la testa e il cuore i due elementi chiave per la vittoria dello Scudetto.

A solamente tre partite dal termine di una bellissima stagione, la classifica recita Milan primo con 77punti, Inter seconda con 75 lunghezze. Sarà una corsa avvincente, che penderà verso chi saprà limare al meglio i dettagli.

Questione di leadership, dunque. Quella che non manca a Sandro Tonali ed a Nicolò Barella, nonostante la giovane età di entrambi: 21 anni il primo, 25 il secondo.

Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, si tratta di un vero e proprio duello personale fra due dei talenti più cristallini del calcio nostrano. Duello utile anche in chiave Nazionale. L'interista vi è già in pianta stabile, ed il suo contributo, nella vittoria dell'Europeo, è stato assolutamente decisivo.

D'altro canto, Tonali il suo posto in maglia azzurra deve ancora conquistarselo, anche se, viste le ultime prestazione, non crediamo che manchi ancora tanto. Dopo un primo anno piuttosto complicato con la maglia del Milan, l'ex Brescia si è imposto in questa stagione, diventando il motore del diavolo di Stefano Pioli.

La sua zampata al 92' all'Olimpico ne è la più chiara dimostrazione. "Nessuno crede in noi, ma siamo davanti a tutti", le dichiarazioni del giovane centrocampista rossonero. Che oggi vale ben 50 milioni.

Tonali ci sarà domenica in casa dell'Hellas Verona, così come Barella con la sua Inter, che a San Siro ospiterà l'Empoli venerdì. L'ex cagliaritano sta decisamente meglio, dopo l'uscita dal campo contro l'Udinese causa una contusione. "Sono felice all'Inter e voglio la seconda stella", la risposta del sardo al cugino di reparto.

Oggi Barella vale 70 milioni. In un momento dove, però, conta solo il presente: conta solo saper mettere testa e cuore. Verso un finale tanto avvincente quanto palpitante. Milan, per l'esterno offensivo si guarda in Premier: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI