Vocalelli e il Milan con Vlahovic-Leao: “Coppia di gemelli perfetti”

Ricordando accoppiate di grandi attaccanti, vengono citati i nomi di Vialli e Mancini , di Pulici e Graziani , e, infine, di Osimhen e Kvaratskhelia . Questi ultimi sono stati in grado di esprimere un connubio praticamente perfetto di tecnica, abbinata a forza e velocità. Allo stesso modo - si legge sulla rosea - Vlahovic e Leao sarebbero "due che dalla metà campo in avanti potrebbero travolgere qualsiasi ostacolo: per forza, progressione, fisicità".

Vlahovic e Leao nelle mani di Allegri

Lo scenario immaginato è tanto più promettente quanto più ce lo si figura in campo, nel contesto tattico di Allegri. A Max - come hanno dimostrato le prime amichevoli - interessa curare molto la fase difensiva, base di partenza per raggiungere grandi successi. Dunque, in un Milan attendista, che gioca con un blocco basso ma è sempre pronto a ripartire, la velocità di Leao in campo aperto e l'esuberanza fisica di Vlahovic potrebbero sprigionarsi in tutta la loro potenza. Un quadro idilliaco. Ancor di più se alle loro spalle ci fossero il piede educatissimo e la regia illustre di Luka Modric.