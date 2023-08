C’è il vincolo su San Siro: Milan e Inter andranno via da Milano

Ufficiale: sullo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro sarà apposto un vincolo culturale. Milan e Inter non resteranno lì in futuro

Nessuna sorpresa, ma ora c'è anche l'ufficialità della Sovrintendenza e della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia. Sullo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro sarà apposto un vincolo culturale sul secondo anello. Anticipato, di fatto, quello 'storico' che nascerebbe in automatico al 70° anno di età dell'impianto sportivo (quindi nel 2025). Alla luce di questa decisione, lo stadio di San Siro non potrà essere demolito e, pertanto, il progetto di Milan e Inter di costruire in quella zona un nuovo stadio insieme è fallito in via definitiva. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Vincolo su San Siro, fallisce il nuovo stadio insieme per Milan e Inter — A distanza di quattro anni, dunque, dalla presentazione del primo, ambizioso 'masterplan' per il nuovo San Siro, Milan e Inter hanno appreso una volta per tutte come questo progetto non vedrà mai concretamente la luce. Nessuna sorpresa, però, come detto. Tanto che i due club, ormai da mesi, stavano già procedendo in maniera indipendente. Gerry Cardinale (RedBird) per il Milan e Steven Zhang (Suning) per l'Inter proveranno comunque a realizzare un nuovo stadio di proprietà, uno per tutto, uno tutto rossonero e uno tutto nerazzurro, per provare a far impennare i ricavi delle rispettive società.