Vincolo su San Siro, Milan e Inter faranno un nuovo stadio altrove

Vincolo su San Siro, Milan e Inter mollano il progetto congiunto

Il Comune di Milano, infatti, ieri pomeriggio ha emesso una nota in cui ha confermato come la Soprintendenza, nella persona di Emanuela Carpani, sia orientata a porre un vincolo architettonico. sullo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro per vietarne l'abbattimento.