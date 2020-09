Verso Shamrock Rovers-Milan: si riparte da Pioli, Ibra e Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Shamrock Rovers-Milan, secondo turno preliminare di Europa League in gara secca ed a porte chiuse, è già il primo, fondamentale, crocevia della stagione dei rossoneri di Stefano Pioli. Lo ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola.

Il Milan di Pioli fa subito sul serio

Se lo Scudetto post CoVid_19, infatti, era un titolo astratto, questo impegno di domani sera a Dublino (Irlanda), varrà subito qualcosa di concreto, ovvero il passaggio al terzo turno preliminare. Una gara che, nel caso, vedrà il Milan giocare a San Siro contro Bodø Glimt (Norvegia) o Žalgiris Vilnius (Lituania).

Pioli vuole continuità e mentalità

In Shamrock Rovers-Milan i rossoneri di Pioli dovranno, in pratica, ripartire da dove avevano lasciato nella passata stagione. Ovvero dalla vittoria. Pioli aveva invocato “continuità e mentalità“: queste due componenti saranno fondamentali domani sera in una gara da vincere a tutti i costi per una serie di ragioni.

Milan, che brutta l’ultima volta in Europa!

Ragioni tecniche, per giustificare un calciomercato intenso ed una rosa ricca. Ragioni di immagine, perché il Milan torna in Europa a 644 giorni dall’ultima, brutta volta (Olympiacos-Milan 3-1 ad Atene) e, in mezzo, una squalifica di un anno voluta dal TAS di Losanna per la violazione dei parametri del Fair Play Finanziario UEFA.

Pioli, una conferma meritata al Milan

Pioli, che l’anno scorso subentrò in corsa a Marco Giampaolo, stavolta potrà plasmare la sua squadra sin dall’inizio. Condizione che ogni tecnico ritiene necessaria per trasmettere le proprie idee ed il proprio metodo ai calciatori. Il Milan, nell’ultima stagione, ha dimostrato di aver assimilato tutto velocemente. Oltre ai risultati, il Diavolo ha un’identità di gioco ben precisa.

Pioli riparte da Ibrahimovic e Donnarumma

Anche grazie a tutto ciò Pioli ha ottenuto la meritata conferma. La ‘rosea‘ ha sottolineato come, per Shamrock Rovers-Milan, Pioli riparta dalle sue certezze, vista anche qualche assenza di troppo, e, soprattutto, dai suoi due top player: Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Ibrahimovic e Donnarumma trascinatori rossoneri

Nonostante Ibrahimovic vada verso i 39 anni, la fascia di capitano sarà al braccio di Donnarumma, giocatore con più anzianità di servizio (203 gare ufficiali con il Milan) a soli 21 anni. Chapeau. A loro, Ibrahimovic e Donnarumma, Pioli chiede di trascinare i rossoneri verso il primo obiettivo stagionale, superare questo turno di Europa League.

