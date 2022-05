Verona-Milan, un’enorme onda rossonera al ‘Bentegodi’ | Serie A News

Per Verona-Milan di domenica sera, ore 20:45, allo stadio 'Bentegodi' previsti ben 16mila tifosi del Diavolo: sarà quasi come giocare in casa

Daniele Triolo

Domenica sera, alle ore 20:45, si disputerà al 'Bentegodi' Verona-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sarà un po' come giocare a 'San Siro'. Metà dello stadio, infatti, sarà occupato dai tifosi milanisti al seguito della squadra di Stefano Pioli.

Degli oltre 31mila spettatori totali dello stadio del Verona, ben 16mila saranno lì per incitare il Milan. Si tratterà, di fatto, di un'enorme onda rossonera che vuole travolgere di affetto e di amore i ragazzi di Pioli, impegnati nella prima delle due trasferte (l'altra sarà in casa del Sassuolo) che chiuderanno la stagione.

Per vincere lo Scudetto al Milan, attualmente primo in classifica con 77 punti, a +2 sull'Inter, basterà totalizzare due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre partite. Il primo ostacolo da affrontare, per il Milan, sarà il Verona di Igor Tudor. Per avere la meglio sugli scaligeri, il Diavolo potrà dunque contare sul suo 'dodicesimo uomo', il pubblico.

Terminati in un amen i 2.600 biglietti del settore ospiti. Sono andati subito esauriti anche quelli di poltronissima nord, in un secondo momento riservati ai supporters rossoneri. L'Osservatorio non ha rilevato criticità tra le due fazioni e, pertanto, i tifosi del Diavolo hanno potuto acquistare tagliandi ovunque, indipendentemente dal settore dello stadio.

Milanesi e veronesi, dunque, siederanno anche fianco a fianco: una vicinanza che non crea particolare attenzione nei club. L'unione fa la forza e ora più che mai il tifoso rossonero sta rispondendo 'presente' alle sollecitazioni della squadra, che, dei 77 punti finora fatti in campionato, ben 40 li ha sommati lontano da 'San Siro'. Milan, per l'esterno offensivo si guarda in Premier: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI