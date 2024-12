Verona-Milan, insulti razzisti a Maignan: la decisione della Procura

La scorsa stagione, precisamente a gennaio di quest'anno, Maignan è stato preso di mira dai tifosi dell'Udinese che imitavano il verso della scimmia. In quel caso, il francese abbandonò il campo e l'arbitro sospese il match per qualche minuto. Quest'episodio, condannato dal mondo politico-sportivo, portò al Daspo di 5 persone. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Centrocampista, due idee regalo per Fonseca >>>