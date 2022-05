Verona-Milan: Ibrahimovic, ginocchio dolorante ma ci sarà | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, sarà in panchina per Verona-Milan di domenica sera al 'Bentegodi' anche se non è proprio al meglio

Domenica sera, alle ore 20:45, si disputerà al 'Bentegodi' Verona-Milan e Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ci sarà. Il centravanti di Malmö, così come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sarà regolarmente presente nel gruppo dei convocati rossoneri nonostante abbia il ginocchio sinistro dolorante e dunque non sia in perfette condizioni fisiche.

Ibrahimovic, che durante la settimana si allena a Milanello seguendo un programma di gestione che gli permette di essere disponibile per il gran finale della Serie A, sebbene part-time, dovrebbe partire, come ormai usuale, dalla panchina. Sarà, quindi, ancora una volta Olivier Giroud a giocare titolare contro gli scaligeri nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli.

Ibrahimovic, quindi, arma in più del Diavolo per Verona-Milan. Poi anche per le sfide contro Atalanta, a 'San Siro', e Sassuolo al 'Mapei Stadium'. Ma che ne sarà del suo futuro? Rinnoverà per un'altra stagione con il club di Via Aldo Rossi oppure smetterà di giocare a calcio alla fine di questo mese di maggio? Ieri, in un'intervista alla 'ESPN', non ha fugato i tanti dubbi sulla questione.

La 'rosea', ad ogni modo, ha sottolineato come arrivino conferme su un appuntamento fissato tra Ibrahimovic ed i vertici del Milan a fine campionato per fare il punto sul suo destino. Per ora, testa unicamente al campo. Milan, ecco il sogno per la trequarti: le ultime news di mercato >>>

