Verona-Milan, compleanno di Tonali con vista Scudetto | Serie A News

Sandro Tonali compirà 22 anni domani, giorno di Verona-Milan. Vuole regalarsi il contro-sorpasso all'Inter e di nuovo il 1° posto in Serie A

Daniele Triolo

Alla vigilia di Verona-Milan 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista rossonero, poiché proprio domani, giorno della partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022, compirà 22 anni. Cosa vorrebbe come regalo? Il contro-sorpasso all'Inter in vetta alla classifica con vista Scudetto.

Lui, infatti, può vincerlo alla sua seconda stagione da milanista, prima di alcuni grandi colleghi rossoneri. Demetrio Albertini, per esempio, lo vinse al terzo anno, Gennaro Gattuso al quinto e Andrea Pirlo al sesto. Può, però, dunque, andare in scia di Carlo Ancelotti e Massimo Ambrosini, che lo vinsero alla prima annata con il Diavolo.

Tonali, che sarà ovviamente in campo domani sera in Verona-Milan, ha assorbito il salto dal Brescia ai rossoneri nella passata stagione. In quest'annata è esploso, con la fiducia di tutta la società e lo staff tecnico. È entrato in fretta nel cuore dei suoi tifosi. Merito, probabilmente, secondo la 'rosea', anche della sua decisione di ridursi l'ingaggio per essere riscattato e restare in rossonero.

Il rendimento di Tonali in questa stagione è andato in crescendo: ha mostrato dei notevoli progressi sul piano della personalità e della presenza in campo. E con un Tonali così, la partenza di Franck Kessié in casa rossonera non spaventa più nessuno. Un difetto? Resta ancora un po' indietro alla voce gol: ne ha segnati, in stagione, tre. Ma soltanto quello dello stadio 'Olimpico' contro la Lazio ha pesato molto nella corsa Scudetto.

Anche in Verona-Milan Tonali sarà lì, a battagliare, in mezzo al campo. Un po' Pirlo, un po' Gattuso. Non ha la visione di gioco e la raffinatezza nel lancio del primo, ma può progredire. È aggressivo, lotta e recupera palloni come il suo idolo Rino. Intanto, è sempre più integrato a Milanello con i senatori: adesso è protagonista del suo Milan e non intende minimamente mollare quella posizione. Milan, assalto al top player per la fascia destra: le ultime news di mercato >>>

