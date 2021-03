Verona-Milan 0-2: “Krunic e Dalot, gli eroi inattesi” | Serie A News

Verona-Milan 0-2, Krunic e Dalot … riserve a chi?

Verona-Milan, gara della 26^ giornata di Serie A al ‘Bentegodi‘, è stata decisa da Rade Krunic e Diogo Dalot. Il centrocampista bosniaco ed il terzino portoghese hanno sostituito rispettivamente Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández (due dei tanti grandi assenti di ieri in casa rossonera), tirando fuori due prodezze dal cilindro.

L’ex Empoli, al 27′, ha conquistato un calcio di punizione dal limite dell’area di rigore scaligera. Quindi, ha realizzato lo stesso con una magistrale esecuzione sotto l’incrocio dei pali della porta difesa da Marco Silvestri. L’ex Manchester United, invece, ha concretizzato una favolosa azione del Milan al 50′, approfittando del velo di Rafael Leão e dell’assist di Alexis Saelemaekers per infilare, di destro, dopo una pregevole finta, il portiere dell’Hellas Verona.

Verona-Milan 0-2, gara chiusa in 50′ e ottime risposte sul campo da Krunic, Dalot e tutti gli altri ‘rincalzi’ chiamati in causa da mister Stefano Pioli. Al termine del match, Krunic ha espresso la sua soddisfazione. “Devo ringraziare la società che ha creduto in me – ha detto il numero 33 del Milan, le cui dichiarazioni sono state riportate da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola -. In passato ci sono stati brutti momenti, sono stato male mentalmente, non avevo tanta fiducia in me. Ora mi sto riprendendo”.

“Posso aiutare la squadra in diversi ruoli, ascolto quello che mi chiede Pioli per poi dare il massimo – ha proseguito Krunic dopo Verona-Milan -. Ci mancavano tanti giocatori importanti, ma abbiamo dimostrato ancora una volta di essere un gruppo vero, sappiamo reagire alle difficoltà perché siamo una famiglia”. Dopo Verona-Milan ha parlato anche Dalot: “Non è facile cambiare posizione in tutte le partite, ma voglio dare il meglio per il Milan e per il club. Vittorie così aiutano a prendere confidenza, vale per la squadra come per me”.

Quindi, come riferito dal 'Corriere dello Sport', Dalot ha anche parlato della sfida contro il Manchester United, club che ne detiene il cartellino: "Old Trafford? È un'occasione speciale, non posso mentire. Sono contento di rivedere i compagni ed uno stadio che mi ha dato tanto. Ora sono un giocatore del Milan e se giocherò darò il massimo per il club".