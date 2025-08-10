Vernazza: “Il Milan di Allegri è da Scudetto? La risposta è un quasi sì”

Su quali basi poggia la ragionevolezza di una risposta affermativa a tale domanda? Principalmente su due fattori: Allegri e il calciomercato in entrata.

Il fattore Max — Le prime uscite hanno mostrato una squadra che è molto più attenta in difesa e che non disdegna di stare in blocco basso per poi ripartire a tutta velocità, facendo male in attacco. Le caratteristiche dei giocatori in rosa, infatti, si sposano perfettamente con questa idea di calcio dell'allenatore livornese e una linea difensiva più coperta e folta può coprire le lacune individuali di alcuni interpreti del ruolo.

Su simili fondamenta è possibile costruire i successi futuri, Allegri ne è consapevole. Anche perché la qualità dei giocatori a disposizione potrà permettere di variare lo spartito a seconda dell'avversario o dei momenti delle partite. E così ci si allaccia al secondo fattore in gioco.

I nuovi innesti dal calciomercato — Il calciomercato in entrata ha portato finora Ricci, Modric, Terracciano, Estupiñán e Jashari. Tutti giocatori di ottima qualità che hanno migliorato l'organico. In particolare, il reparto maggiormente potenziato è il centrocampo. Vernazza sottolinea che solo il centrocampo del Napoli può essere considerato superiore a quello del Milan, almeno sulla carta. Qualora la dirigenza rossonera dovesse acquistare uno tra Hojlund e Vlahovic, pure il reparto offensivo avrebbe pochi rivali in Italia, tenendo conto della straordinaria qualità di Leao e Pulisic (e attendendo Gimenez).

Infine, il giornalista conclude facendo suo il tipico mantra di Allegri: "Il Diavolo parte con la priorità assoluta del ritorno in Champions, l'obiettivo minimo e vitale. Strada facendo, gli orizzonti potrebbero allargarsi". Staremo a vedere ...