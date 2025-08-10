Pianeta Milan
Vernazza: “Il Milan di Allegri è da Scudetto? La risposta è un quasi sì”

Visti i rinforzi sul calciomercato, il Milan di Max Allegri è da scudetto? Ecco l'opinione di Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport
Non è ancora iniziata la nuova stagione, eppure al Milan si respira già un'aria diversa. Il solo arrivo di Massimiliano Allegri in panchina sembra aver cambiato le carte in tavola, dopo una stagione estremamente negativa chiusa all'ottavo posto in campionato. Lo hanno ammesso i giocatori e lo ha detto il campo nei primi due test amichevoli contro Arsenal e Liverpool: quest'anno i rossoneri possono tornare ai vertici del calcio italiano. È dello stesso avviso Sebastiano Vernazza, che ha rilasciato la sua opinione sulle colonne de La Gazzetta dello Sport di oggi.

Il Milan di Allegri può lottare per lo Scudetto?

L'analisi prende le mosse da una domanda che in tanti si stanno ponendo durante questa pre-season: "il nuovo Milan può competere per lo Scudetto?". Prosegue il giornalista: "La risposta è un quasi sì. Non un sì pieno e rotondo, perché il Milan non è all'altezza del Napoli e neppure dell'Inter, se guardiamo al passato prossimo, che ha un peso importante".

Su quali basi poggia la ragionevolezza di una risposta affermativa a tale domanda? Principalmente su due fattori: Allegri e il calciomercato in entrata.

Il fattore Max

Le prime uscite hanno mostrato una squadra che è molto più attenta in difesa e che non disdegna di stare in blocco basso per poi ripartire a tutta velocità, facendo male in attacco. Le caratteristiche dei giocatori in rosa, infatti, si sposano perfettamente con questa idea di calcio dell'allenatore livornese e una linea difensiva più coperta e folta può coprire le lacune individuali di alcuni interpreti del ruolo.

Su simili fondamenta è possibile costruire i successi futuri, Allegri ne è consapevole. Anche perché la qualità dei giocatori a disposizione potrà permettere di variare lo spartito a seconda dell'avversario o dei momenti delle partite. E così ci si allaccia al secondo fattore in gioco.

I nuovi innesti dal calciomercato

Il calciomercato in entrata ha portato finora Ricci, Modric, Terracciano, Estupiñán e Jashari. Tutti giocatori di ottima qualità che hanno migliorato l'organico. In particolare, il reparto maggiormente potenziato è il centrocampo. Vernazza sottolinea che solo il centrocampo del Napoli può essere considerato superiore a quello del Milan, almeno sulla carta. Qualora la dirigenza rossonera dovesse acquistare uno tra Hojlund e Vlahovic, pure il reparto offensivo avrebbe pochi rivali in Italia, tenendo conto della straordinaria qualità di Leao e Pulisic (e attendendo Gimenez).

Infine, il giornalista conclude facendo suo il tipico mantra di Allegri: "Il Diavolo parte con la priorità assoluta del ritorno in Champions, l'obiettivo minimo e vitale. Strada facendo, gli orizzonti potrebbero allargarsi". Staremo a vedere ...

