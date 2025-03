Ultras, dettagli e video dal processo a carico dei capi curva di San Siro

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, in questi giorni, stiano emergendo ulteriori dettagli dal processo (con rito ordinario) a carico degli ultras Christian Rosiello, Riccardo Bonissi e Francesco Lucci: quest'ultimo è il fratello di Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan, a San Siro, a sua volta imputato nel processo parallelo (con rito abbreviato) che coinvolge, in tutto, 19 persone. Tra cui, Marco Ferdico e Andrea Beretta, ex leader della Curva Nord dell'Inter.