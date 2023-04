UEFA pronta ad escludere la Juventus dalle coppe europee: il punto

La UEFA potrebbe adoperare la mano pesante nei confronti della Juventus con sanzioni pesanti già a partire dalla stagione 2023-2024

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, la UEFA starebbe concretamente valutando l'esclusione della Juventus dalle coppe europee per la stagione 2023-2024. Il motivo? Condotta antisportiva. Se i tempi dell'inchiesta sulle plusvalenze si allungherà, e la giustizia sportiva del nostro Paese non si pronuncerà entro fine luglio, ha riferito la 'rosea', a quel punto la UEFA deciderà autonomamente il destino della Juventus con la sua inchiesta parallela.

UEFA pronta a punire la Juventus — Il tempo a disposizione, infatti, non è molto. La UEFA deve avere le liste definitive e complete delle squadre che parteciperanno a preliminari, playoff e sorteggi estivi di Champions, Europa e Conference League. La UEFA, come noto, da tempo sta svolgendo la sua indagine - parallela e autonoma - sulla Juventus. Ha già ricevuto tutti i documenti dalla Procura di Torino. A Nyon vorrebbero attendere i tempi della giustizia italiana, ma, nel caso in cui si allungassero, sarebbe la commissione del Fair Play UEFA a decidere sui bianconeri.

Non va dimenticato, infatti, come la Juventus abbia patteggiato sul FFP poiché fuori dai parametri. Quindi, come evidenziato dalla 'rosea', qualora le cifre comunicate si dimostrassero false, il patteggiamento verrebbe meno e per la squadra torinese sarebbe impossibile sfuggire ad una punizione. Se dovesse arrivare la stangata UEFA sulla Juventus, gli scenari sarebbero due. Se la Juventus si qualificasse per le coppe europee per la stagione 2023-2024 (attraverso il campionato o vincendo l'Europa League), la UEFA potrebbe concedere alla giustizia sportiva italiana un altro paio di mesi.

I bianconeri puntano ad entrare in Champions subito — La Juve in Europa resterebbe un punto interrogativo fino a fine luglio/inizio agosto, perché a fine agosto (il 24 e il 31) un’italiana dovrà debuttare nei playoff di Conference League. Qualora, invece, la Juventus non si qualificasse per le coppe europee, la UEFA avrebbe meno urgenza di decidere. Aspetterebbe, quindi, i tempi della giustizia sportiva del nostro Paese. Ma per la Juve sarebbe una pessima notizia, poiché le sanzioni si devono scontare alla prima stagione 'utile' (per ipotesi, la 2024-2025).

Insomma, la Juve deve arrivare tra le prime quattro o vincere l'Europa League. È fondamentale, altrimenti un'eventuale assenza dall'Europa per più stagioni avrebbe effetti drammatici sul bilancio.