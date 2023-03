Udinese-Milan, Pioli: “Nessuno come Ibrahimovic. Sta bene”

Alla vigilia di Udinese-Milan , il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli , ha parlato della sfida in conferenza stampa a Milanello. Non sono mancate anche le domande sul sorteggio di Champions League e sull'anticipo di domani sera. Ecco un passaggio su Zlatan Ibrahimovic , che domani, dovrebbe partire da titolare.

Come la vive Ibrahimovic: "Sta bene, la vive insieme ai compagni. Sa benissimo che nel momento in cui c'era da fare le liste non era nelle condizioni di giocare. È tranquillo, poi per forza e determinazione nessuno è come lui: vuole vincerle e giocarle tutte".