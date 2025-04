Udinese-Milan, Fofana insuperabile. Conceicao trova la strada?

Il nuovo Milan con la difesa a tre e tre attaccanti piace e convince. Così apre 'Il Corriere della Sera' nel suo pezzo commento a Udinese-Milan 0-4 . Theo Hernandez, si legge, nella versione migliore. Il quotidiano parla di una sinfonia rossonera, ma va tenuta in considerazione la modestia degli avversari, molto imprecisi e alla quarta sconfitta di fila. Il Diavolo, però, mostra un nuovo spirito alla ricerca di una rimonta in campionato.

Udinese-Milan, Conceicao non vuole mollare! In arrivo due esami

Conceicao, continua il quotidiano, potrebbe avere trovato la strada giusta dopo gli errori in stagione: col 3-4-3 più sicurezza ed equilibrio, e in più c'è il talento dei calciatori. 'Il Corriere della Sera' parla di un Leao 'scatenato' e di un Fofana 'insuperabile'. Un Milan solido e padrone. Il quotidiano sottolinea che non basta una gara per dimenticare la stagione, al momento sciagurata. E ci sono due esami forse decisivi: l'Atalanta in Serie A e l'Inter in Coppa Italia. Il Corriere chiude parlando di un Conceicao che vuole giocarsi tutte le sue carte prima di lasciare la panchina del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, la difesa a tre ti cambia: tutte le migliorie e grandi rimpianti>>>