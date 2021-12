Udinese-Milan 1-1, Ibrahimovic salva il Diavolo. Ora il primato è a rischio

Prestazione incolore del Milan contro l'Udinese: Zlatan Ibrahimović evita la sconfitta nel finale. Adesso il primo posto è a rischio

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sul pareggio tra Udinese e Milan, nel match valido per la 17^ giornata di Serie A. Un punto arrivato grazie all'eterno Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese continua a fare, a 40 anni, le stesse cose che faceva in campo a 20. Ancora con una rovesciata, ancora a Udine, proprio lì dove lo scorso anno la decise sempre in acrobazia. Ha raccolto una palla vagante toccata da Daniel Maldini, 20 anni più piccolo di lui, e l'ha trasformata in oro. L'eternità, appunto. Un gol che gli permette di toccare quota 300 nei 5 maggiori campionati europei. Solo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono stati in grado di raggiungere tale traguardo.

Celebrate giustamente le imprese di Ibra, adesso tocca al Milan. E la radiografia non è brillante allo stesso modo, anzi. Quello del classe 1981 è l'unico tiro in porta dei rossoneri in tutta la partita. Senza Rafael Leao e Ante Rebic infortunati e con Theo Hernandez e Brahim Diaz sempre più appannati si fatica tremendamente a creare occasioni da gol. Il Diavolo ha iniziato a crescere nelle ripresa, quando Stefano Pioli ha deciso di rivoluzionare il centrocampo e di far entrare Junior Messias. Ma non si è andati oltre il pari. Quarta vittoria mancata in sei partite, lo stesso numero delle precedenti venti. E' chiaro che qualcosa non vada.

La mossa del tecnico rossonero di schierare Tiemoué Bakayoko e Ismael Bennacer dall'inizio appare sciagurata. I due confezionano un errore combinato sanguinoso che porta al vantaggio momentaneo di Beto: per lui settimo gol stagionale. Nel finire del primo tempo Ibrahimovic, in versione assist-man, manda in porta Brahim Diaz e Theo Hernandez. Il primo manda fuori, il secondo viene fermato da un fuorigioco dopo aver messo la palla alle spalle di Silvestri. Ma serve che lo stesso Ibra si metta in proprio per agguantare un pari insperato che non scongiura il pericolo sorpasso dell'Inter. E attenzione al Napoli, che potrebbe presentarsi la settimana prossima a San Siro a pari punti. E a quel punto ci sarà davvero da divertirsi.