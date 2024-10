Udinese: riconoscimenti per la sostenibilità del club

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in un contesto che va oltre il campo, l'Udinese ha ricevuto un importante riconoscimento

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in un contesto che va oltre il campo, l'Udinese ha ricevuto un importante riconoscimento al meeting dell'Eca ad Atene. Magda Pozzo ha rappresentato il club, che è stato nominato tra i tre finalisti per il premio Eca per la sostenibilità sociale, insieme a Aik Solna, vincitore, e Celtic.