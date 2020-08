TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 23 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 23 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la ‘benedizione’ di Cristiano Ronaldo all’eventuale arrivo di Edin Dzeko alla Juventus. In alto il ribaltone sulla panchina dell’Inter, con Massimiliano Allegri già pronto a prendere il posto di Antonio Conte. Infine, la notte delle stelle: questa sera finale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco.

LE PRIME PAGINE DEGLI ALTRI GIORNALI >>>