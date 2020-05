TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 22 maggio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, venerdì 22 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il quotidiano torinese si concentra quasi esclusivamente sul calcio, con riferimenti a Juventus e Torino principalmente. Gli allenamenti individuali sono ripresi, ma restano dubbi circa la ripresa di quelli collettivi. C’è dunque grande attenzione su questo tema, ma anche al calciomercato.

In primo piano viene riportata la notizia della fine della quarantena per Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot. In alto Urbano Cairo, presidente del Torino, si mostra perplesso sulla ripresa della Serie A.

