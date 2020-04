TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 22 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 22 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Tuttosport apre con il titolo: “Ora basta, giochiamo”, come fosse una dichiarazione unanime di tutti i club di Serie A e dunque dei giocatori la cui foto è in copertina. Nessun riferimento al Milan circa calciomercato o altro, eccetto che ne “Le nostre storie”, nel taglio basso. In alto invece riprendono le dichiarazioni shock di Romelu Lukaku rilasciate ieri.

Come sempre, grande spazio viene riservato al Calcio, con news e approfondimenti sul calciomercato, le squadre e – ovviamente – la Serie A e la sua ripresa. La pausa forzata, causa Coronavirus, si allunga ed è ancora incerto il finale di campionato e la sua eventuale formula. Playoff, playout, spareggi Champions ed Europa League? Tutto è possibile. Rimangono tanti interrogativi: quando si gioca? A chi andrà lo scudetto? Quando verranno ripresi gli allenamenti? Tutte domande che – come potrete leggere – rimangono sospese al momento. Sul ritorno in campo, infatti, è in atto un vero e proprio scontro tra club.

