TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 11 maggio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 11 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Prima pagina divisa a metà: da un lato, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, che torna oggi in Italia per le due settimane di quarantena e, quindi, mettersi a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli per il sempre più probabile finale di stagione; dall’altro Gonzalo Higuaín, ex Milan oggi alla Juventus, il quale, invece, non tornerà nel nostro Paese, usufruendo di un altro permesso dal suo club, che attende anche il rientro di Adrien Rabiot.

"Ibra torna, Higuaín no!', il titolo del quotidiano torinese per descrivere la situazione sopra citata. Sotto la testata, si parla di Massimo Cellino, Presidente del Brescia, che ha cambiato idea ed ora vorrebbe tornare a giocare per terminare la stagione 2019-2020, mentre, nel riquadro verticale, spazio alle parole di Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ed alle prime richieste di Marco Giampaolo e Ivan Juric per accettare la panchina del Torino: le conferme di Salvatore Sirigu ed Andrea Belotti.