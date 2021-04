TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 18 aprile 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 18 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 18 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Paulo Dybala, chiamato a sostituire CR7 nell'attacco della Juventus, oggi impegnata in casa dell'Atalanta. In alto, sotto la testata, spazio a Torino-Roma, con l'allenatore granata Davide Nicola che chiede ai suoi un risultato positivo, ed a Napoli-Inter, con i nerazzurri pronti a vincere per chiudere il discorso Scudetto.