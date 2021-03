TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 12 marzo 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 12 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con lo ‘show rossonero a Manchester’. 1-1, infatti, tra Manchester United e Milan nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League ad ‘Old Trafford‘. Al gol dell’ex atalantino Amad Diallo risponde, in pieno recupero, Simon Kjær. Richiamo anche per il 3-0 della Roma sullo Shahktar Donetsk.

In alto, sotto la testata, intervista esclusiva di John Elkann: si parla, ovviamente, della Juventus. Il coronavirus, intanto, continua a non risparmiare gli sportivi: guarito Andrea Belotti, bomber del Torino, in ospedale Adriano Galliani e Giuseppe Marotta, rispettivamente amministratori delegati di Monza e Inter.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>