TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 8 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, 8 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul Mondo dello Sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina viene dedicata al ‘Gallo’ Belotti, punto fermo del Torino e della Nazionale. Viene posta l’attenzione anche alle varie conferme in casa Juventus per l’anno prossimo: Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt non si toccano.