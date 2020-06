TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 6 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, sabato 6 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il quotidiano torinese apre in prima pagina con un’intervista esclusiva a Matthijs De Ligt, difensore classe 1999 della Juventus. Poco più in basso viene riportato lo scontro tra Lega Serie A e Figc sul blocco delle retrocessioni, mentre al centro viene aperto uno spiraglio per un ritorno di Kamil Glik al Torino.

Intanto per le Top News di ieri, 5 giugno: continua a leggere >>>