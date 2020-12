TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 6 dicembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 6 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la vittoria della Juventus nel derby con l’ennesima rimonta subita dal Torino di Marco Giampaolo. In alto la vittoria dell’Inter, grazie ai ‘tesori’ Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. In basso si parla di un ‘Milan verde’, che dovrà fare a meno dell’esperienza di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. Occhio anche a Mario Balotelli, che ha deciso di ripartire dal Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.