TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 5 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, venerdì 5 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Tuttosport apre con Gonzalo Higuain in prima pagina: “Amleto Higuain“, con il Pipita combattuto tra la “voglia di Juve e la tentazione River”. Poi si parla dell’infortunio che lo mette in dubbio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Si parla proprio della prima sfida post-lockdown in Italia: Juve-Milan, confermata per il 12 giugno.

