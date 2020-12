TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 4 dicembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 4 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano una Juventus svecchiata, che contro la Dinamo Kiev ha mandato in campo otto Under 25. In alto le vittorie di Milan e Roma con menzione speciale ai gioielli Jens Petter Hauge e Riccardo Calafiori.