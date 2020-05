TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 21 maggio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, giovedì 21 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport’ apre in primo piano con un’intervista a Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale campione del Mondo del 2006, che consiglia ai club di comprare Sandro Tonali e Federico Chiesa, giovani talenti del calcio nostrano. In alto invece, viene messa in evidenza la rivoluzione del calcio italiano, con la Serie A che ha il 20 agosto come deadline per finire il campionato. Per quanto riguarda il Milan non c’è nulla di particolare da segnalare.

