MILAN NEWS – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, sabato 20 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Inevitabile l’apertura sulla tragedia capitata ad Alex Zanardi, operato alla testa dopo un incidente con tir in handbike. Per quanto riguarda il Milan non c’è nulla di particolare da segnalare.