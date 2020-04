TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 17 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 17 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano c’è il rinnovo vicino tra Gianluigi Buffon e la Juventus. Ci sarebbe l’accordo tra le parti per un accordo completo, da ufficializzare alla fine dell’emergenza coronavirus. La parte destra della prima pagina, invece, viene dedicata al grande scrittore Luis Sepulveda, scomparso nella giornata di ieri. Sul Milan non c’è nulla di particolare da segnalare.