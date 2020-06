TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 14 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, domenica 14 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il quotidiano torinese apre in prima pagina con le immagini del Napoli, seconda finalista di Coppa Italia, che affronterà la Juventus. In basso, per quanto riguarda il Milan, viene riportato l’acquisto prossimo di Pierre Kalulu, mentre Giacomo Bonaventura sembra essere sempre più vicino al Torino.