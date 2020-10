Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 13 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Si parla ovviamente di derby ma non solo da giocare sul campo, ma anche sul mercato con l’obiettivo comune chiamato Nikola Milenkovic.