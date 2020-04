NEWS CALCIO – Questa la prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 10 aprile 2020. Cristiano Ronaldo si allena in Portogallo, Messi nega ogni possibile accordo con l’Inter. Mentre in casa Milan si guarda ai danni economici da Coronavirus: -20 milioni di incassi con San Siro chiuso.

