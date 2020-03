TUTTOSPORT, la prima pagina di oggi 1 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, mercoledì 1 Aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul Mondo dello Sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il Corriere dello Sport apre con i ‘cuori d’oro’ di Cristiano Ronaldo e Belotti, in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Inoltre viene riportato anche l’accordo tra l’Inter e i suoi giocatori per il taglio dello stipendio.

Ai rossoneri viene invece dedicato questo titolo “Donnarumma verso l’addio. Sirigu nel casting per il dopo Gigio“. L’addio del portiere rossonero sembra molto vicino e il portiere del Torino potrebbe interessare al Diavolo.

