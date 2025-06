Tutti i nomi del nuovo staff di Max Allegri per il Milan che verrà

Scrive così il Corriere dello Sport questa mattina, parlando del nuovo staff rossonero, guidato da Max Allegri: "Il suo parcheggio a Milanello c'è già col cognome in bella vista. Accanto al suo quello del suo fido vice Marco Landucci". Il club sta limando gli ultimi particolari in vista della stagione 2025/2026, ma restano ancora diversi nodi da sciogliere. Prima di tutto il mercato, per capire bene chi sarà in rosa l'anno prossimo. Senza contare le singole situazioni di Theo, Leao ed altri. Anche se Allegri ha già manifestato la volontà di tenere il portoghese per l'anno prossimo.