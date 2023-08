Milan, Pulisic segna e convince: ‘Capitan America’ sta crescendo

Ci si aspettava il francese sul dischetto, invece ci è andato 'Capitan America': conclusione respinta da Michele Di Gregorio , poi gol sulla ribattuta. La partita di Pulisic, però, non si è fermata a quei pochi secondi del rigore. Ha prima innescato Giroud per una girata venuta male e tornata sui piedi dell’americano.

Per Pioli è "intelligente e può giocare ovunque"

Quindi, ha obbligato Carlos Augusto a lavorare molto in fase difensiva. Ha puntato il fondo per crossare con il destro, ma è venuto anche spesso a giocare dentro il campo con il sinistro, favorendo lo spazio per l'inserimento del terzino. Una serata buonissima, insomma, quella di Monza, per Pulisic. In linea con la crescita che ci si attende da lui in questa fase della stagione.